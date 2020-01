Errore dal dischetto di Immobile, Insigne manda il Napoli in semifinale di Coppa Italia

Il fischio finale di Massa, al 50 ', è una liberazione. Il Napoli è in semifinale di Coppa Italia e San Paolo canta come sempre nei momenti importanti. Questa voltaci ha messo il cuore, e con lui tutta la squadra, anche se c'è ancora qualcuno (Zielinski) che non è nelle migliori condizioni. Ma era necessario un risultato e il Napoli l'ha ottenuto, contro un Lazio che non ha mai accettato la resa. Anzi, negli ultimi minuti ha colpito due pali. La gara è stata entusiasmante e il risultato è stato in gioco fino all'ultimo momento. Simone Inzaghi dovrà lamentarsi per il, ma la sua Lazio è lì ed è pronta per il derby di domenica.