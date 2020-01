Bimba di 6 anni morta in incendio : La mamma arrestata per omicidio

Prima l'avrebbe uccisa e poi l'avrebbe lasciata bruciare tra le fiamme per coprire le prove. C'è una svolta nelle indagini sull'incendio che si è sviluppato nella casa di, in cui una bambina di 6 anni è morta l'8 gennaio del 2019. Per gli investigatori, infatti, sarebbe il più atroce dei crimini: sarebbe stata la. Una tesi formulata dalla vice procura, Francesca Perlini, e accettata dal giudice istruttore del tribunale di Fermo, che ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per la donna. L'accusa è di omicidio volontario.

La misura è stata eseguita ieri dai carabinieri, che hanno raggiunto la 38enne di origini bulgare e, dopo averla presa, l'hanno portata in prigione. I militari dell'Arma e il personale dei servizi sociali sono stati nella scuola materna di Servigliano frequentata dalla più piccola delle due sorelline, quella che sopravvisse al fuoco insieme alla mamma e l'avevano portata in una casa protetta senza dare alcuna spiegazione a suo padre che non era a casa la sera dell'incendio. Una notizia che il padre della ragazza, inconsapevole di tutto, aveva chiesto di mantenere sotto la massima riservatezza per non disturbare ulteriormente la moglie ancora ricoverata in ospedale a causa dei disturbi causati dai fumi tossici respirati durante il rogo.

Gli investigatori continuano a mantenere tutto nella massima riservatezza, ma è evidente che sono emerse prove piuttosto schiaccianti dagli elementi raccolti sulla scena della tragedia dagli specialisti dell'arma e dai vigili del fuoco. Prove che sarebbero contenute anche nei rapporti di autopsia e nei test tossicologici effettuati sul corpo della piccola vittima. Ciò spiegherebbe anche perché il corpo, che sembrava essere stato restituito alla famiglia per la sepoltura - era stato fissato anche alla data del funerale nel centro islamico situato a Girola - è ancora nell'obitorio di Fermo a disposizione delle autorità giudiziarie . Ciò che è emerso nel corso delle indagini è una realtà inquietante che si è lentamente materializzata e che stupisce persino la più fervida immaginazione. Dopo la morte della bambina, l'intera comunità di Servigliano abbracciò la giovane famiglia alla quale era stata trovata anche una nuova casa.