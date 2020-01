Virus in Cina : Quarta vittima e primo caso sospetto in Australia

Quarta vittima inper il nuovo, misterioso. Le autorità sanitarie hanno confermato la morte di una quarta persona a Wuhan, la capitale della provincia di Hubei, dove si è sviluppato lo scoppio del nuovo coronavirus. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Xinhua, l'uomo di 89 anni è morto domenica. Finora sono stati registrati 198 casi, 44 dei quali erano gravemente malati. Ed è un allarme per l'espansione del virus al di fuori dei confini della Cina. Un uomo è stato messo in isolamento a Brisbane, in, dopo aver manifestato sintomi simili a quelli causati dal coronavirus. L'uomo era recentemente tornato da una visita ai suoi parenti a Wuhan, la città della Cina dove si è sviluppato il nuovo coronavirus. "Abbiamo fatto alcuni test e stiamo aspettando i risultati", ha detto Jeannette Young, responsabile della salute del Queensland, parlando della paziente.

Il nuovo coronavirus, della stessa famiglia Sars, apparso in Cina nella città di Wuhan, che dallo scorso dicembre ha già registrato quattro vittime e circa 200 casi confermati, è trasmissibile da uomo a uomo. La conferma della temuta modalità di trasmissione interumana, già ritenuta probabile dal direttore del Dipartimento per le malattie infettive dell'Istituto superiore di salute Gianni Rezza, proveniva da un noto esperto della Commissione per la sanità pubblica del governo cinese, Zhong Nanshan. L'allerta internazionale sta pertanto crescendo e sono stati effettuati controlli negli aeroporti, incluso l'aeroporto di Roma Fiumicino con misure di monitoraggio e poster informativi per i viaggiatori.