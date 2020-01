Quella mano trattenuta... Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme?

Una foto è quanto basta per far sognare i fan diche sperano in un ritorno tra i due ex marito e moglie. Entrambi single, Pitt e Aniston si sono visti ai SAG Awards del 2020 a Los Angeles e questa volta il loro incontro è stato immortakato dalle immagini. In verità, i due si frequentano da un po ', sembra che siano amici: hanno salutato i Golden Globe e hanno partecipato alla festa di Natale a casa sua. L'attore, devastato dal divorzio con, si sta riprendendo bene e ha smesso di bere, adesso vuole intraprendere un nuovo percorso di vita più regolare. Non è un caso che la star dei Golden Globes abbia detto: «Volevo portare qui mia madre, ma poi quando mi vedono con una donna dicono che sono insieme ... sii gentile se Puoi".

Ma il gesto di Pitt che tiene la mano della ex Jennifer ai SAG, al momento dell'addio, come se non volesse lasciarla andare, parla in modo voluminoso di quali potrebbero essere le intenzioni dell'attore. Difficile non pensare al desiderio di riprovare. Per non parlare di un altro momento della serata che sosterrebbe la tesi di un riavvicinamento non solo platonico... Pitt ha vinto il SAG e sta rispondendo alle domande nella sala stampa, lei è sul palco e sta dando il discorso di ringraziamento per il premio appena vinto e a questo punto interrompe la conferenza stampa per ascoltare le parole della prima moglie in scena. Resta lì, davanti allo schermo, come incantato. Un'attenzione molto particolare all'ex che tutti hanno notato.