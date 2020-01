Vultur Rionero piange la morte di Fabio Tucciariello: interrogati tifosi del Melfi

Fabio Tucciariello è vittima di questa assurda storia che si è svolta nella stazione di servizio di Vaglio di Basilicata, a pochi chilometri da. L'uomo di 39 anni e i fan disono stati colpiti da una Fiat Punto dai fan di Melfi, il team Vulture, rivale del team Rionero. Altri 3 fan sono rimasti feriti e uno di loro ha subito un'operazione alla gamba all'ospedale San Carlo di Potenza. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato all'incidente. Non è escluso che alcuni fan di Melfi, gemellati con quelli di Lavello, altri rivali di Rionero, li stessero aspettando. La partita tra le due squadre rivali non era in programma ma i due gruppi di tifosi erano in viaggio per assistere alle partite del Melfi contro Tolve (Potenza) e Rionero a Brienza (Potenza).

Fabio Tucciariello è morto all'istante. Oltre al 118, la polizia è intervenuta sul luogo dell'incidente, in particolare una pattuglia che si trovava in una zona di servizio nelle vicinanze. Quest'ultima ha immediatamente seguito e fermato la macchina, una Fiat Punto. I tre giovani a bordo, fan di Melfi, sono stati interrogati nella questura di Potenza.