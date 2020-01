Montisola : Il cadavere della donna recuperato nelle acque del Lago di Iseo è irriconoscibile

Il cadavere della donna recuperato nelle acque del Lago d'Iseo a Montisola a Brescia è praticamente irriconoscibile. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Si presume che il cadavere sia rimasto nell'acqua per giorni. Il corpo è stato portato all'Ospedale Civile di Brescia dove verrà analizzato. I vestiti suggerirebbero una donna che ha lasciato la casa per fare una passeggiata. Ci sarebbe una ferita all'altezza dell'anca sul corpo, ma non si può escludere che possa anche essere un trauma post mortem. I documenti non sono stati recuperati.