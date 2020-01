In Cina un virus misterioso che fa paura, altri 17 casi e rischi per l'Europa

Oggi la Cina riporta 1, tre dei quali sono in gravi condizioni, aumentando le paure in vista delle vacanze diquando centinaia di milioni di persone si spostano all'interno del paese. Il virus - un nuovo ceppo di coronavirus che gli umani possono contrarre - sta causando allarme a causa della sua connessione con la sindrome respiratoria acuta grave (Sars), che ha ucciso quasi 650 persone in Cina e Hong Kong nel 2002-2003. Dei 17 nuovi casi nella città centrale di- ritenuti l'epicentro dell'epidemia - tre sono descritti come "gravi". Il virus ha infettato complessivamente 62 persone a Wuhan, di cui otto in gravi condizioni, 19 sono state ricoverate e dimesse dall'ospedale e il resto ancora in isolamento per ricevere cure.

Dopo una battaglia giocata in gran parte al di fuori dei laboratori, sui social media e con hashtag, la Cina ha pubblicato, circa una settimana fa, su una piattaforma online liberamente accessibile, la parte iniziale della sequenza genetica del misterioso virus. La sequenza è stata depositata in GenBank, il database di riferimento internazionale per i dati genetici.

Tutti i ricercatori nel mondo hanno ora l'opportunità di studiare la mappa genetica e analizzarla per dare un'identità a questo nuovo virus, così enigmatico che non ha ancora un nome. Per i ricercatori, la malattia di cui è responsabile è la "polmonite virale con cause sconosciute", come notano gli esperti cinesi del CDC. Secondo l'ex presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit) e professore di malattie infettive all'Università di Milano, Massimo Galli, l'ipotesi suggerita dai ricercatori dell'Imperial College di Londra "deve essere considerata probabile". Il virus, per gli specialisti in malattie infettive, non è simile a quello di Sars, emerso in Cina nel 2002 e responsabile di 8.098 casi con 774 morti, né a quello di Mers, isolato per la prima volta a Londra nel 2012 in un paziente con un grave problema respiratorio sindrome dal Medio Oriente e di cui sono riportati 2494 casi, con 858 decessi.

Al momento si sono verificati due casi di infezione in Tailandia e uno in Giappone, tutti in persone della città cinese di Wuhan che ha 11 milioni di abitanti e un aeroporto internazionale. Secondo gli esperti, la BBC riferisce che proprio per il fatto che il virus, che finora ha causato due morti, è stato "esportato", suggerisce che il punto di partenza è molto più ampio. Una proiezione basata sul traffico aereo da Wuhan, spiega Neil Ferguson, l'autore principale dello studio pubblicato per ora solo sul sito web dell'Università, porta precisamente a 1700 casi. Un focolaio di questa portata, sottolinea l'esperto, suggerisce una possibilità di trasmissione da uomo a uomo, finora esclusa dall'OMS e dalle autorità cinesi. "Non è necessario essere allarmisti - afferma - ma l'ipotesi dovrebbe essere presa seriamente in considerazione".