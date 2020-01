Milena Miconi a Vieni da Me : Lui è molto passionale

Caterina Balivo è pronta per l'ultimo appuntamento della settimana con, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 14.00.lascia andare le calde rivelazioni sul suo matrimonio con: "È il più hot, è sempre pronto", ha detto la showgirl a Caterina Balivo. La coppia dimostra di avere un sacco di sentimento e una grande armonia, i due colpiscono in studio rispondendo allee Milena rivela poi che anche suo marito è il più geloso e che a volte ha anche dato una sbirciatina al suo telefono. Mauro ha quindi rivelato una cosa imbarazzante per la bella e talentuosa showgirl, che sembra fare un particolare rumore quando cerca di schiarirsi la gola. Milena, decisamente autoironica, si presta a replicare il suono dal vivo su Rai 1.