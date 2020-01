I 'Me contro te' sold out al cinema : gli youtuber più amati dai bambini

A Bari tutti sono pazzi per. Sabato 18 gennaio, la coppia YouTube più famosa sbarca in città per presentare il film appena uscito al cinema. Appuntamento alla Galleria (14.45 e 15), ShowVille (16), The Space Casamassima (17) e Molfetta (18.30). Cinque appuntamenti sono già esauriti da tempo. I biglietti non sono disponibili da settimane. Hanno iniziato più di 4 anni fa a girare video nella loro camera da letto, oggi hanno conquistato il cuore di milioni di bambini che impazziscono per loro. Sono il duo siciliano composto da, alias. Ma tutti li conoscono come Me contro di te, tra i YouTube più famosi del momento con oltre 4,5 milioni di abbonati sul loro canale. Per non parlare dei numeri raggiunti su altre piattaforme social, come Instagram, dove hanno superato un milione e mezzo di follower e Tik Tok in cui contano 1,6 milioni di follower.

Dal 17 gennaio le avventure della coppia siciliana arrivano al cinema con il film Me contro Te- la vendetta del Signor S, diretto dal regista Gianluca Leuzzi. Annunciato prima di Natale, il film racconta ancora una volta le avventure di Luì e Sofì alle prese con le sfide malvagie di Mr. S, il loro acerrimo nemico. Il cast di attori ha una forte presenza pugliese. Di fatto ci sono Antonella Carone, originaria di Polignano, Michele Savoia, di Fasano, Giustina Buonomo, di Trani e Marilisa Protomastro, di Bisceglie. Pugliese è anche il regista Leuzzi, originario di Ceglie Messapica e il direttore del casting Giusy Marrone.