Napoli Fiorentina, ultime dal campo e probabili formazioni

Dopo la vittoria sulla Perugia e i segnali confortanti con l'Inter e in particolare la Lazio, ilè chiamato a segnare punti se vuole davvero girare e iniziare un secondo round ai suoi livelli. Gli Azzurri affronteranno laper cercare di riconquistare San Paolo poiché - escludendo l'impegno della Coppa con una squadra di B - in casa la tendenza è disastrosa (l'ultima vittoria con il Genk è il 10 dicembre, in campionato torna addirittura indietro 2-0 a Verona il 19 ottobre). Di fronte ci sarà una Fiorentina rinata con l'arrivo di Iachini che ha dato la scossa, toccando il successo con il Bologna e poi arrivato in casa con Spal - anche se dopo una partita molto dura - e soprattutto nella Coppa Italia eliminando l'Atalanta.

Gattuso non ha ancora a che fare con Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Maksimovic e Meret, nella migliore delle ipotesi, oltre al squalificato Mario Rui. I dubbi riguardano più di ogni altra cosa la difesa: Luperto ritorna visti gli uomini contati, ma potrebbe agire da centrale ma anche spostarsi a sinistra in caso di conferma di Di Lorenzo al centro con Manolas. Fabian dovrebbe tornare a centrocampo con Allan e Zielinski per una staffetta con Demme.

Iachini dovrebbe riproporre la formazione che gli offre la maggior garanzia con il Cutrone appena acquistato confermato al posto di Vlahovic e con il ritorno della Chiesa. A centrocampo Benassi, Pulgar e Castrovilli con Lirola a destra e Dalbert a sinistra. In difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres per proteggere Dragowski.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini