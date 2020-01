Festival Sanremo 2020: la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo a La vita in diretta

Nominata più volte durante la conferenza stampa per la presentazione del Festival di Sanremo,, moglie di Amadeus, non salirà sul palco di Ariston, ma sarà comunque presente per seguire l'evento. I due direttori del programma Rai Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno ufficialmente arruolato ala moglie ballerina del direttore artistico per seguire il Festival ogni giorno. "Per tutta la durata dell'evento, sarà la prima donna del Festival nella nostra azienda", dice l'account Instagram del programma. Parole che seguono la gag tra Civitillo e Lorella Cuccarini su Amadeus: “Non è normale. Non c'è mai. Se c'è o canta o ascolta la musica o è al telefono, capisci? Con chi? Con Fiorello, con tutti! Di notte è un incubo, messaggi a tutte le ore. Peggio di Casa Vianello. È uno stress Hai visto le donne che ci sono? Sono geloso? Ti sembro geloso? Assolutamente no".

La splendida Giovanna Civitillo, 42 anni, di Vico Equense, ha iniziato a lavorare alla fine degli anni Novanta in programmi come Unomattina, Macao, Fantastica italiana, Carràmba! Che sorpresa, benedetta tra le donne e domenica In. Dal 2002 al 2006 è stata una a L'Eredità, ed è in quel programma che è nata la storia d'amore con Amadeus. Nel 2009 i due hanno avuto un figlio, Josè Alberto, dal nome dell'ex allenatore dell'Inter Josè Mourinho. Nello stesso anno si sposarono, per poi celebrare anche il matrimonio in chiesa dieci anni dopo.