Adriana Volpe su Magalli al Grande Fratello Vip : Me ne ha fatte tante...

Puntuale come un orologio svizzero, è giunto il momento che molti fan delstavano aspettando: l'inevitabile polemica di, relativa all'ormai storica disputa conche li ha portati a scontrarsi anche in tribunale. Mentre alcuni video circolavano sullo show di Twitter, in un momento confidenziale con Barbara Aberti la Volpe parlò della difficile relazione con Magalli che provocò un divorzio professionale e la sua rimozione dal programma Rai2.

Negli anni lui me ne ha fatte tantissime... Lavoravo con lui da 7/8 anni, sono l’unica a essere durata. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Perché lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. Tutte duravano sempre pochissimo, in modo tale da ‘gira la ruota e avanti un’altra’. Perché sono durata? Perché quando vedi che i programmi mano a mano stanno perdendo share (per una concorrenza che negli anni 90-duemila non c’era, non c'era il digitale), quando una cosa funziona, perché toccarla? Noi avevamo il record d’ascolto di tutto il daytime, avevamo lo share più alto. Perché cambiare un gruppo che funziona, nel momento in cui le rubriche che trattavo funzionavano benissimo e prendevano sempre punti? Lui già al terzo anno aveva iniziato a dire ‘Basta io con lei non lavoro più, bisogna cambiare, non ci sono novità. Se facciamo una conferenza stampa cosa annunciamo come novità?’. Perché il programma aveva una struttura collaudata che era sempre quella, ma era come un giornale, con tante pagine. Il nostro ha una struttura che è sempre quella ma in realtà le puntate sono sempre diverse perché cambiano i contenuti. I nostri rapporti hanno cominciato a incrinarsi.

In quel momento, forse per evitare eccessive polemiche, la direzione cambiò il quadro e la diretta sul dialogo tra Volpe e Alberti cessò di riprendere poco dopo. A quel punto, Adriana stava parlando del famoso litigio, con un sacco di insulti da parte di Magalli e il successivo confronto sociale tra i due. Quando Magalli scrisse "Le donne si sentirebbero insultate se sapessero come lavora Adriana Volpe", la collega era furiosa, procedendo direttamente con una causa per diffamazione. "Non mi guardò più in faccia e continuò dicendo:" Non ci lavoro più "," spiegò la Volpe a Barbara Alberti, "Tanto che Rai sentì il bisogno di spostarmi." La Volpe è stata in effetti trasferita a Mezzogiorno in famiglia, un programma che, tuttavia, è stato chiuso, lasciandola senza lavoro sulla Rai, mentre l'azione legale contro Magalli è ancora in corso.