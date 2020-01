Karina Cascella e l'accappatoio troppo aperto ... tutto fuori

Karina Cascella è una persona che sa come aumentare la temperatura e provocare. In TV come sui social media, con parole e anche con immagini. Solo pochi giorni fa l'ex commentatrice di Uomini e donne e oggi praticamente una presenza permanente nei salotti di Barbara D'Urso e influencer si è scagliata contro. Quest'ultima, tra le altre ex facce dello spettacolo di appuntamenti di Maria De Filippi, ha concluso la sua lunga storia d'amore con Pago a Temptation Island Vip e ora sembra aver deciso di ripercorrere i suoi passi. Quindi ha avuto un confronto con lui nella casa del Grande Fratello Vip, dove è tra gli inquilini, e Karina non è stata in grado di tacere. "Che male quando arrivi a questo punto per un briciolo di visibilità - ha scritto nelle Storie - Aiutala. Povera cosa, non poteva comunicare con Pago in questi mesi o in dicembre quando si sono incontrati! A lei piace parlare e avere chiarimenti agghindata per la serata, sotto le luci dei riflettori, e soprattutto davanti alle telecamere!".Un attacco molto duro,non crede assolutamente nei sentimenti di Serena, accusata di voler solo apparire e ottenere visibilità. Ma come detto Karina Cascella, che è molto attiva su Instagram, è abituata a provocare fan anche con foto e video. Sexy, ovviamente. Il suo profilo Instagram è pieno di foto con abiti succinti, pose seducenti e anche con poco e niente addosso, dove mostra le sue curve esplosive e il suo fisico mozzafiato. E lo ha fatto anche con l'ultimo post.