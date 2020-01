Coppa Italia. La Roma in campo contro la Juventus mercoledì 22 Gennaio

I quarti di finale della Coppa Italia trasi giocherà mercoledì 22. Ancora nella gara asciutta e ancora senza Dzeko, che deve osservare il secondo giorno di squalifica per l'espulsione dell'ultima edizione contro la Fiorentina. Le due squadre si erano appena incontrate, domenica scorsa, nella gara segnata dagli infortuni di Zaniolo e Demiral. Battere il Parma non era un'impresa, ma un'altra sconfitta avrebbe aperto una crisi di proporzioni elevate. A decidere è ancora la brillante serata di Pellegrini, che all'inizio del secondo tempo trasforma un triangolo con Kalinic in area e termina il match con un calcio di rigore nella mezz'ora (la mano di Barillà sulla croce di Florenzi). Fonseca stupisce con il modulo, schierando un 3-3-3-1 con il difensore centrale Cristante tra Mancini e Smalling; Florenzi e Kolarov più alti sulla linea del regista Diawara; Sotto, Pellegrini e Perotti attaccano i centrocampisti dietro Kalinic. Il croato non ha segnato un goal dal 16 gennaio 2019 ma almeno prende parte all'azione del primo goal. Contro la Juventus, alla prossima Coppa, sarà ancora il suo turno, ma almeno è stato in grado di prendere un minimo di fiducia.