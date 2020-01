Patrice Tiekone esce di strada e si schianta contro distributore di benzina

Un quarantenne èieri a Viterbo in un tragico incidente stradale sul Sammartinese. La vittima si chiamavae viveva a Viterbo. L'uomo stava viaggiando sulla Sammartinese con la sua auto, un'Audi nera, quando per ragioni ancora da accertare perse il controllo dell'auto e si schiantò contro il tabellone con i prezzi della benzina di una stazione di benzina Q8 in direzione di San Martino. Sfortunatamente per lui non c'era niente da fare: è morto praticamente all'istante a causa delle gravi lesioni subite. Lo scontro con la colonna dei prezzi è avvenuto intorno alle 23:00 ed è stato estremamente violento, tanto che sia l'auto che il cartello sono stati completamente distrutti. I pompieri e il personale 118 sono intervenuti sul posto. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, non si sa perché il 40enne abbia perso il controllo dell'auto.

Ciò che ha ucciso Patrice Tiekone ieri non è stato l'unico incidente stradale mortale. Tra Ceprano e Strangolagalli è deceduto Simone Maini, un pizzaiolo dell'Isola del Liri, molto amato e conosciuto in tutti e tre i comuni. L'uomo stava viaggiando sulla provinciale Ceprano-Strangolagalli quando, per ragioni ancora da accertare, perse il controllo della sua Fiat 500, finendo fuori strada e ribaltandosi dal lato del guidatore. L'incidente non gli ha lasciato scampo, è morto all'istante. Sono intervenuti sul posto 118 e vigili del fuoco che l'hanno estratto dalle lamiere. Dopo un po' arrivò anche il padre del ragazzo, che si sentì male e fu portato a bordo dell'ambulanza presente sulla scena dell'incidente, anche se si rifiutava di essere portato in ospedale.