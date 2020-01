Coppa Italia : La Juventus travolge l’Udinese e approda ai quarti contro Parma o Roma

Nei quarti di finale laincontrerà il vincitore del. Madama si è sbarazzata facilmente dell'Udinese (4-0) anche senza Cristiano Ronaldo.ha segnato subito dopo una tripla triangolazione con Dybala e poco dopo ha lanciato Bernardeschi nell'area. L'azzurro, nel nuovo ruolo del centrocampista destro, è entrato con convinzione e tempi giusti ed è stato posato dal portiere Nicolas, lasciando il rigore a Dybala. Arriva anche il 3-0 con Dybala, con un grande giro di sinistra sotto l'incrocio e poi il quarto goal con Douglas Costa su rigore (mani di Nuytinck). Douglas Costa sta entrando in condizioni e i due argentini davanti sono caricati. Tutte note positive per Sarri. Anche Bernardeschi, nonostante la tendenza a fare qualche tocco in più, ha mostrato un atteggiamento positivo.