GF Vip, Antonella Elia contro Elisa De Panicis : È una pornostar, la dà a tutti

Il "Grande Fratello Vip 2020" è iniziato da pochi giorni, ma si sentono già le prime tensioni. Un gioco innocente, organizzato da Michele Cucuzza, ha scatenato frecce al vetriolo tra. Dopo le frasi che costarono la squalifica a Salvo Veneziano, l'influencer si trovò per l'ennesima volta a essere giudicata. Tutto è iniziato quando Cucuzza ha chiesto ad Antonella Elia di definire i suoi compagni di avventura con un aggettivo.

Antonella Elia non si è di certo tirata indietro e si è rivolta a Elisa De Panicis: "È la gioia di tutti voi maschi e l'invidia di tutte noi femmine. Abbiamo una pornostar. C'è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono, tutti si nascondono e si coprono le parti basse". Michele Cucuzza ha invitato Elisa De Panicis a farsi avanti. Due ragazzi della casa l'hanno issata sulle spalle mentre la Elia ha commentato: "Ti si vedono le te**e". L'influencer si è difesa: "Sei per caso gelosa?" e Antonella ha confermato sarcastica: "Gelosissima, per me sono ricordi antichi, non resta che lo sfacelo".

Poi Antonella Elia si è appartata con alcuni inquilini è ha affermato che Elisa De Panicis abbia avuto un flirt sia con il modello Andrea Denver che con l'ex tronista Ivan Gonzalez: "Quindi Denver è stato con Elisa e anche Ivan. Elisa la dà a tutti. In casa non sono tanti e già due…". Ovviamente, Elisa non è stata affatto contenta di sentirsi definire "pornostar" davanti a tutta Italia e ha ricambiato il favore ironizzando: “Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma”.

A Paola Di Benedetto Elisa De Panicis ha replicato: “Tu ti rendi conto di quello che ha detto lei? Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una pornostar. A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose. Lei rischia di fargli avere delle crisi”. Proprio mentre parlava, Antonella Elia è entrata nella stanza: "Ce l'hai con me? Evita di ridere così perché non è proprio il caso. Te lo garantisco. Non sono una persona molto tenera. Prendere per il cul* una persona alle spalle non è carino".