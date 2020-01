Ravenna: morto nel canale il 17enne Lorenzo Forte, sognava di fare lo chef

Lorenzo Forte era il diciassettenne ravennate che morì finendo con la sua minicar nel canale Cupa, adiacente a via Baldini a Milano Marittima, sulla costa. "Un bravo bravo ragazzo, tranquillo", secondo quelli che lo conoscevano. Il ragazzo, nato nel 2002, ha frequentato la scuola alberghiera e di ristorazione di Cesenatico. Questo avrebbe dovuto essere l'anno dell'esame di qualifica per un giovane che sognava di fare lo chef. Il diciassettenne stava anche facendo uno stage presso il ristorante Touring di Milano Marittima, da dove è tornato ieri quando si è verificato l'incidente. Lorenzo, come scrive, viveva a Savio di Cervia insieme a suo padre, direttore dell'hotel Astor di Cesenatico.

Lorenzo Forte si trasferì con quella minicar che gli aveva dato l'indipendenza di andare e tornare dal lavoro. Non aveva mai avuto problemi di guida. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 15:00 di martedì, quando il veicolo guidato dal ragazzo, per motivi ancora sotto controllo da parte della polizia locale di Cervia, è uscito fuori strada nei pressi di una rotonda. L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio che ha visto la minicar in acqua. Sul posto, oltre al 118, anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che sono intervenuti per verificare che non vi fossero altre persone nel mezzo oltre al diciassettenne.