Mafia, colpo a clan Nebrodi - Tumminia : 94 arresti

I Carabinieri del Ros e GdF hanno arrestato 94 persone nel blitz più impressionante mai segnato contro iOltre 600 militari coinvolti nell'operazione. L'inchiesta ha inoltre portato al sequestro di 150 società; 194 sospetti. I leader delle famiglie mafiose dei Batanesi e Bontempo Scavo, gregari, estorsori e "colonnelli" dei due clan storici dei Nebrodi sono in prigione. Le accuse sono, per vari motivi, di associazione mafiosa, frode aggravata, estorsione, registrazione fittizia di beni, traffico di droga.

Inoltre il nuovo capo della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno (Palermo) è stato arrestato: è Salvatore Francesco Tumminia, che recentemente è tornato in libertà dopo essere stato condannato per associazione mafiosa in seguito all'operazione "Perseo" del 16 dicembre 2008. Allo stesso tempo il i militari hanno eseguito un Ordine di detenzione preventiva in carcere, emesso dal giudice istruttore, contro altre due persone, già soggette agli arresti domiciliari, ritenute responsabili dell'estorsione aggravata dal metodo mafioso.