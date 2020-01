Lukaku con l'Inter arriva ai quarti di Coppa Italia

L'Inter contiene lo spettacolo dellae si libera di Cagliari. Nei quarti di finale della Coppa Italia, la squadra di Conte troverà ora il vincitore della. La formazione di Maran non si oppone alla resistenza e raccoglie la quinta sconfitta consecutiva tra il campionato e la coppa. Il protagonista è lo spettacolare Romelu Lukaku, autore di un'altra coppia di goal, la 5a della stagione. L'attaccante belga, preso dal passaggio sbagliato di Oliva, impiega solo 21 secondi per segnare. Il raddoppio di Borja Valero è la dimostrazione di un cambiamento nella mentalità dell'Inter, trasformata da una squadra episodica in una formazione credibile. Conte non ha mai vinto la Coppa Italia, quest'anno non vuole rinunciare al trofeo e non concede sconti a nessuno.

Torna Alexis Sanchez, assente dal 28 settembre. Il cileno sarà molto utile da qui alla fine della stagione. Parla bene con Lukaku, monumentale nel distacco aereo all'inizio delle riprese con cui firma il suo secondo goal e archivia la qualificazione. Il primo segno della vita di Cagliari è, a metà del secondo tempo, il palo dell'ex Nainggolan, l'altro l'obiettivo di Oliva che riscatta in parte l'errore in apertura. La rete di tranquillità è data da Ranocchia, un'altra raddrizzata da Conte.