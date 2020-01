Martinengo : la 47enne Samanta Lamera muore una settimana dopo sua madre

Un'intera città piange la morte della quarantasettenne. La donna morì esattamente una settimana dopo sua madre, scomparsa il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio. A causa di una di quelle strane coincidenze del destino, Samanta, che aveva curato la madre per molto tempo aiutandola ad affrontare la sua malattia, morì di un'emorragia cerebrale improvvisa lunedì 13 gennaio, sette giorni dopo., il comune della provincia didove abitava la donna, apprese con sgomento la tragica notizia, che arrivò poco dopo l'altro lutto. A riferire la drammatica storia che ha colpito la famiglia di 47 anni è il quotidiano locale "", che spiega come Samanta si sia sentita improvvisamente male mentre era a casa, a Cascina Lamera: in poche ore, purtroppo, la donna è deceduta.

La 47enne ha lavorato per un paio d'anni come assistenza sociale ausiliaria in una cooperativa sociale a Bergamo, la "Cooperativa Serena", dopo aver precedentemente lavorato in un'altra società in una città vicina, Ghisalba. Dopo la separazione da suo marito, si trasferì a Martinengo, dove visse con le sue due sorelle e la figlia Aurora, che la definì "un angelo". Il funerale si terrà oggi pomeriggio a Martinengo, dove una processione partirà dalla casa di famiglia e raggiungerà la chiesa parrocchiale: "Nessun fiore, ma buone opere", è stata la richiesta dei parenti.