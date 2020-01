Serino, Maria muore a 18 anni alla festa di compleanno dell'amica

Tragedia a Serino dove una ragazza di 18 anni che viveva a Santo Stefano del Sole è morta durante una festa di compleanno. La tragedia è avvenuta in un ristorante nell'area serinese, dove si stava svolgendo la festa di compleanno di un amico. All'improvviso si sentì male, il salvataggio fu inutile. Morì in breve tempo, nonostante i tentativi di salvataggio. Non c'era niente per Maria, lamorta la notte scorsa, quella tra il 14 e il 15 gennaio, mentre era alla festa di compleanno di un'amica.

La ragazza viveva a Santo Stefano del Sole, un piccolo paese in provincia di Avellino, festeggiava con gli amici in un ristorante vicino a Serino (Avellino). I carabinieri della stazione locale e 118 membri del personale sono intervenuti sul posto; a disposizione dell'autorità giudiziaria, il corpo fu trasportato all'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino. Sono in corso indagini per accertare le cause della morte, presumibilmente il magistrato organizzerà un'autopsia nelle prossime ore.