Per i quarti di Coppa Italia in campo Napoli-Lazio

La Lazio raggiunge un altro obiettivo. Oltre alle vittorie in campionato, la squadra di Inzaghi ha segnato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia per affrontare il Napoli di Gattuso a San Paolo. La formazione biancoceleste vince facilmente contro il Cremonese. Già nel primo tempo, passa le qualifiche grazie ai gol segnati da Patric e Parolo. Nel secondo tempo, il goal di Immobile su un rigore e un colpo di testa di Bastos stabilì il 4-0 finale e segnò il biglietto per la sfida a Napoli.

Francesco Acerbi ha commentato la sfida vinta contro il Cremonese. “Cerco sempre di fare bene, mi piace giocare, voglio aiutare i miei compagni di squadra. Oggi non c'era gioco. È bello vincere in campionato, ci sono molte partite in casa, ora Sampdoria che è una squadra eccellente. È più facile con i giocatori che abbiamo. Cercheremo di arrivare a maggio e rimanere lì, nella posizione per la Champions League. Pensiamo a gioco dopo gioco ”. Le partite di Coppa Italia 2020 saranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai. Le partite saranno visibili anche in streaming su Rai Play.