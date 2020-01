Festival Sanremo 2020 : Mara Venier condurrà la serata finale

Anche Mara Venier sarà presente, la zia più amata d'Italia guiderà la serata finale del. Lo annuncia. “Voglio che tu sia la prima donna a scendere le scale del Teatro Ariston nella finale del Festival sabato sera. Ti voglio al mio fianco quella sera." Nel collegamento telefonico connel primo episodio di "", il prossimo direttore del Festival ha avanzato la sua proposta."Sarò lì. Sarà un onore per me", ha detto Mara. Amadeus aggiunge quindi un altro elemento importante al cast della settantesima edizione dell'evento. Il cast del festival può già contare su tre campioni del calibro di Roberto Benigni, Fiorello e Tiziano Ferro.

Per i super ospiti musicali, oltre ai già annunciati Lewis Capaldi, Salmo, Al Bano con Romina e Massimo Ranieri, Zucchero, Ultimo e Mika - che probabilmente si esibiranno anche in Piazza Colombo, in un nuovo concetto di "festival diffuso" per le strade della città. L'ultima sera, come lui stesso ha annunciato, ci sarà Christian De Sica, capo di una delegazione del cast del nuovo film di Fausto Brizzi "La mia band suona pop" che comprende anche Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi.