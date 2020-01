Cristina Plevani: Salvo Veneziano è un ignorante, ma non un orco... È un padre di famiglia

Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, che conosce il suo ex compagno di stanza, espulso dalper le sue parole violente e sessiste contro Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, parla a: "Condanno la sua ignoranza perché non si rende conto di quello che dice. Mi aspettavo che facesse qualche gaffe all'interno della casa, ma non mi aspettavo quello che è successo. [...] Ma stiamo parlando di un uomo che si esprime in maniera superficiale e qualche stronzata gli è scappata" spiega Cristina Plevani e aggiunge “A me spiace perché Salvo non è violento, non è un orco, è un padre di famiglia, conosco la sua ingenuità stupida e ignorante. Dispiace non ci sia stata alcuna evoluzione”.

"Oggi è tutto pesante, bisogna stare attenti a tutto. Lasciando stare il caso Salvo, oggi la battuta sessista o presunta tale, è politicamente scorretta a prescindere. Ma negli Anni 80 c'era una ironia anche se vogliamo più pesante e ironica, basti pensare anche ai B Movie con il corpo delle donne mostrato in un certo modo. L'unica differenza è che allora non esistevano i social con le polemiche che ne conseguono" conclude.

Ma Cristina Plevani entrerebbe al Grande Fratello Vip? "Non so se il gioco valga la candela. - commenta - Un invito di questo genere non so se è minaccia o è un regalo oggi come oggi. Se mi si vuole bene o male. Io so di non essere trash, almeno lo spero (ride, ndr). Non credo di essere il personaggio giusto per loro".