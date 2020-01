Chiaravalle : Giuseppe Galdelli travolto e ucciso a 81 anni, era andato a trovare la moglie

Era andato a trovare sua moglie ricoverata in ospedale nell'ospedale regionale e quando se ne andò, attraversando la strada al semaforo di via Conca, fu falciato da una Opel Meriva. E' deceduto a 81 anni dopo essere andato a trovare sua moglie ricoverata all'ospedale regionale di Torrette. Quando uscì, attraversando la strada al semaforo di via Conca, fu sopraffatto e ucciso da una Opel Meriva. Così è morto- residente a Chiaravalle. Il pensionato stava attraversando dalla parte dell'ospedale alla parte opposta. L'impatto si sarebbe verificato a pochi metri dagli attraversamenti pedonali. Giuseppe fu lanciato per oltre dieci metri e poi ricadde sull'asfalto.

Per salvare l'uomo, fu prima un passante che subito è intervenuto con un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo della 118 e di un'ambulanza della Croce Gialla. Le sue condizioni sembravano disperate fin da quando era incosciente e perdeva molto sangue. Anche i Carabinieri della Stazione Collemarino sono arrivati ??sulla scena insieme alla polizia stradale. L'uomo che guidava la Meriva avrebbe riferito alla polizia di non aver passato con il rosso e di aver notato che aveva preso qualcosa solo dopo che si era verificato l'impatto.