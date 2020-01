Lauria : Il 42enne Raffaele Ielpo morto sul lavoro nella metro di Milano

Raffaele Ielpo, il lavoratore di 42 anni che è stato schiacciato da alcuni detriti a una profondità di 18 metri durante i lavori per la costruzione della nuova metropolitana di Milano, è morto. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:40 di lunedì in piazza Tirana. Un'altra vittima del lavoro, il 42ennedi Lauria (Potenza), ha perso la vita in un infortunio mortale. Il caposquadra Metro4 Tbm ha lavorato per il consorzio Metro Blue (Salini Impregilo e Astaldi) per un anno e mezzo. In passato era stato operatore della TBM alla Cmc di Ravenna, ma anche in Toscana per l'alta velocità, a Oslo e al tunnel del Monte Bianco. Ielpo è deceduto mentre si trovava in una sorta di stanza sotterranea a meno di 18 metri di profondità all'interno del cantiere del "Manufatto di Tirana".

Raffaele Ielpo fu sopraffatto dal crollo di una parte del soffitto della stanza: una ventina di metri quadrati in tutto, muri alti tre metri e collegati con un tunnel al tunnel principale. Fatale era un agglomerato di materiale che lo colpiva al petto, sfondandogli la cassa toracica. Una massa di terra e pietre si staccava in modo compatto dal soffitto, come un singolo blocco pesante. Le pareti, infatti, non erano ancora consolidate dal cemento. Sembra che Raffaele stesse effettuando alcune misure a piombo delle pareti in vista del rivestimento. Al momento del crollo non stava usando attrezzature speciali e sembra che non siano in corso operazioni di scavo. Con lui c'erano quattro colleghi che furono ascoltati a lungo dai carabinieri della compagnia Porta Magenta, guidati dal maggiore Fabio Manzo e dal tenente Alfonso Samaria.

I quattro colleghi furono i primi a salvarlo. Era riuscito a sbarazzarsi di parte dei detriti, l'incidente non sembrava così grave. Quando arrivarono i 118 operatori sanitari e i vigili del fuoco, il 40enne aveva perso conoscenza. I medici sono riusciti a trasportarlo a San Carlo, la morte è avvenuta in pochissimo tempo. È stata aperta un'indagine sull'incidente che sarà affidata ai Carabinieri, ai pompieri e agli Ats. Il dipartimento di sicurezza guidato dall'assistente Tiziana Siciliano lo ha coordinato. Il crollo potrebbe essere stato causato da vibrazioni e da una tasca di sabbia latente nel terreno. "Ho appreso poco fa della tragica morte del caposquadra che stava lavorando nel cantiere della M4 al manufatto Tirana. Voglio esprimere il cordoglio alla sua famiglia e la vicinanza ai suoi colleghi, sono profondamente costernato per quanto accaduto". A parlare è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.