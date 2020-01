Omicidio suicidio ad Avigliana : Morti i coniugi Stefania Viziale e Gian Vittorio Manassero

Tragedia familiare ad, comune della città metropolitana di Torino alle porte della Valle di Susa. I carabinieri hanno ritrovato in un appartamento in via Pietra Piana, al numero 7, due persone senza vita nel loro appartamento, erano. Secondo quanto appreso, si tratta di un omicidio suicido. Le due vittime sono, 48 anni edi 53 anni. Secondo le prime indagini condotte dai militari dell'arma, l'uomo avrebbe ucciso sua moglie al culmine di una lite. La notizia si diffuse rapidamente. La comunità di Avigliana è sotto shock.

Gianvittorio Manassero avrebbe ucciso sua moglie Stefania Viziale dapprima stordendola con un colpo di pala in testa e successivamente con una freccia lanciata in faccia da una balestra. Quindi, con la stessa arma, si suicidò, con un altro colpo in faccia. Vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario 118 sono intervenuti sul posto. I pompieri, che sono entrati in casa dopo essere stati avvertiti al numero di emergenza 112 dai familiari della donna, sono stati i primi a trovarli, preoccupati dalle continue chiamate che la Viziale, spaventata, aveva fatto in precedenza, quando l'ennesima disputa tra il due era in corso.