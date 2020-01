Mara Venier difende il suo collega Amadeus dalle dure parole del giornalista Roberto D’Agostino

Su Amadeus c'è uno scontro aperto tra Mara Venier e Roberto D'Agostino per quanto riguarda il Festival di Sanremo e la scelta dei protagonisti. Secondo D'Agostino, Amadeus non sarebbe stato in grado di presentare il festival di musica italiana e, pertanto, si è verificato un duro scontro con la madre della TV italiana. Ma la Venier ha detto ad D'Agostino di non fare come con Fabrizio Frizzi e di dare una possibilità al suo collega che ha dimostrato di essere un grande professionista in diverse occasioni. In effetti, sottolinea che il qualunquismo del giornalista potrebbe diventare molto pericoloso e ha deciso di fermarlo immediatamente. Secondo Mara Venier, Amadeus ha tutte le caratteristiche per essere un eccellente presentatore del Festival di Sanremo.

