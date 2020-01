Clochard morto in strada a Milano : il cadavere trovato accanto a una panchina

Un senzatetto è stato trovato morto vicino all'ingresso di un supermercato a, dove forse aveva cercato riparo dal freddo. Aveva 47 anni ed era cittadino straniero. A scoprirlo un passante che ha allertato subito il 112. I dottori del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Il cadavere non ha mostrato evidenti segni di violenza. Probabilmente un malore dovuta alle basse temperature degli ultimi giorni.