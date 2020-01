Simonetta Gaggioli trovata morta in sacco a pelo : Arrestata la nuora

Novità nelle indagini sulla morte dell'ex funzionario 76enne della Regione Toscana, il cui corpo è stato ritrovato il 3 agosto 2019 in un sacco a pelo in una fossa a Riotorto (Livorno), lungo la Vecchia Aurelia. La nuora diè stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di un cadavere. Anche il figlio della vittima è stato indagato per la concorrenza negli stessi crimini.

Il corpo di Simonetta Gaggioli è stato ritrovato il 3 agosto 2019 in un sacco a pelo in una fossa a Riotorto (Livorno), lungo la Vecchia Aurelia. I carabinieri di Livorno, in esecuzione di un ordine di detenzione preventiva, hanno messo le manette a Adriana Gomes, nuora di Gaggioli - accusata di omicidio volontario e occultamento di un cadavere. Suo marito Filippo Andreani, figlio del 76enne, è ancora oggetto di indagine in relazione ai crimini asseriti contro Gomes. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a provocare la morte della donna sarebbe stata una dose massiccia, circa 10 volte superiore a quella prescritta, di un farmaco che Simonetta Gaggioli stava già assumendo Per gli investigatori, sulla base dei risultati dell'esame autoptico e degli altri elementi acquisiti durante le indagini, gli arrestati negli ultimi giorni dello scorso luglio avrebbero somministrato a Gaggioli il farmaco assunto per motivi terapeutici. Poi la la donna avrebbe poi trasportato il cadavere fuori dalla sua abitazione di Riotorto e lo avrebbe caricato in auto, per poi abbandonarlo sul ciglio dell'Aurelia.