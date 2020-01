Grande Fratello Vip, Antonio Zequila ha bestemmiato : Ecco il video che toglie ogni dubbio

Nella terza puntata deltrasmessa mercoledì sera su Canale 5, Alfonso Signorini avrà molto di cui parlare. In effetti, in questa prima settimana di programmazione, il reality show sta mettendo molta carne sul fuoco. In pratica, cose molto forti e serie sono successe in 24 ore. Prima la quasi disputa tra Salvo Veneziano e Pago a causa dell'ingresso di Serena Enardu. Successivamente lo stesso ex gieffino della prima edizione che fece dichiarazioni scioccanti sull'influencer Elisa De Panicis con molte risate dagli altri inquilini del tugurio. Quindi domenica Ada Alberti che perde la pazienza con Adriana Volpe usando un linguaggio molto colorato.Ma non è finita qui, infatti nelle ultime ore sono apparsi nuovi problemi nella casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. Apparentemente uno degli inquilini avrebbe usato una lingua che non era in linea con il programma prodotto da Endemol Shine Italia. Stiamo parlando dell'attore, soprannominato da tutti "". Sembra che quest'ultimo avrebbe fatto qualcosa di proibito su qualsiasi trasmissione televisiva.

Da ore sul web, specialmente sui social network, si parla di una presunta blasfemia pronunciata da Antonio Zequila. Il fatto sarebbe accaduto a tarda notte, intorno all'una di lunedì 13 gennaio 2020. Grazie a una clip registrata da un utente, puoi sentire perfettamente il concorrente del Grande Fratello Vip 4 ed escludere quella che sembra essere una vera maledizione. Per rinforzare questa tesi, aggiungiamo il fatto che immediatamente dopo l'attore, forse realizzando ciò che aveva commesso, ha cercato di scappare, esclamando altre due maledizioni ma senza menzionare figure religiose.