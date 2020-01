Lutto per Tania Cagnotto, il messaggio su instagram : Fino alla fine dei tuoi giorni…

Nelle ultime oreè stata colpita da un grave lutto familiare. In effetti, nella notte tra venerdì e sabato, sua nonna 98enne è deceduta. La donna anziana ha festeggiato il suo compleanno quattro giorni fa e la stessa notizia è stata data dalla Cagnotto attraverso il suo account Instagram. Secondo le parole della sportiva, la morte del parente non è avvenuta tragicamente ma durante il sonno. Cagnotto ha anche espresso la sua gioia per il fatto che sua nonna è riuscita a conoscere la sua pronipote Maya. Ricordiamo che Tania fu convocata quattro anni fa all'Isola d'Elba con Stefano Parolin e da quella unione nacque una figlia.Tania Cagnotto voleva ricordare sua nonna attraverso un post meraviglioso condiviso sul suo. Nello specifico, tre foto sono state scattate con la defunta signora con in mano la pronipote Maya. Fortunatamente, la sua morte è stata pacifica mentre dormiva. In questo modo, la donna riuscì a raggiungere suo marito che le mancava moltissimo. A quel punto la sportiva ha scritto il carattere allegro e positivo del parente di sangue. Oltre a ringraziarla per essere una nonna speciale e presente, è felice perché ha avuto la possibilità di incontrare la sua pronipote.