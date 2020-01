E' morto il portiere Giovanni Custodero, aveva scelto sedazione profonda

Giovanni Custodero, il, frazione di Fasano (), affetto da sarcoma osseo, è morto questa mattina. Qualche giorno fa ha annunciato su Facebook che voleva ricorrere alla profonda sedazione, per alleviare il dolore. Il calciatore aveva giocato nella squadra di calcio a 5 del Fasano nel campionato C2. La malattia era stata diagnosticata nel 2017 e aveva combattuto tenacemente con un sorriso contro di essa, pubblicando le sue emozioni e trattamenti sui social network e promuovendo molte iniziative di beneficenza. Aveva anche avuto una gamba amputata.

Qualche giorno fa il post che aveva suscitato emozione : "Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, ed insieme a loro anche l'ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che il destino ha in serbo per me... da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere".