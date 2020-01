Barbara D'Urso, l'uomo misterioso ha un volto... ecco di chi si tratta

In rete non si è parlato di nient'altro cheapparso in una storia di Ig di. È scoppiato un caso... Migliaia di commenti,e ipotesi. Barbara, regina dello share di Mediaset, aveva pubblicato un video durante una cena romantica e apparve anche un anello. Ora rivela l'identità dell'uomo misterioso:. C'è una forte amicizia tra loro. E l'hastag, usato dalla super Barbara, riassume la bella serata trascorsa con Cristiano. Tra l'altro, entrambi stanno spopolando ovunque conun altro successo di Malgioglio che vede anche la partecipazione di D'Urso. La regina di Cologno ha appena concluso una settimana di fuoco battendo con Pomeriggio Cinque la Vita in diretta.