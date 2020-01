Ecco le parole che la fedele cinese ha rivolto a Papa Francesco

I fedeli cinesi che hanno subito la reazione dilo scorso 31 dicembre - la stessa reazione di cui in seguito si è scusato- hanno fatto appello al pontefice sulla situazione dei cattolici in Cina. A dire il vero, ormai, sono numerose le fonti. "Finalmente! Ora - hanno annunciato da- sappiamo cosa ha detto la donna asiatica a papa Francesco prima che la schiaffeggiasse". L'accurato lavoro di traduzione, che è stato riportato dalla fonte appena citata, deve essere attribuito a un professore incaricato a Taiwan, vale a dire Eric Mader, che ha rivelato il contenuto della citazione citata discussa. Vale la pena notare che non possiamo affermare con certezza che il Papa abbia effettivamente compreso le parole della donna.

n effetti, tutto, specialmente il linguaggio usato dai fedeli, suggerisce che l'ex arcivescovo di Buenos Aires non capiva il significato e la direzione dell'appello sincero. Ma una spiegazione del contenuto, dopo giorni di dialettica tra "fronti", è finalmente emersa. Secondo quanto riportato anche sul blog del Vaticano Aldo Maria Valli, la frase esibita dagli asiatici nei confronti del vescovo di Roma sarebbe la seguente: "Perché distruggere la loro fede? Perché distruggere i cinesi? Cerca i sentimenti cinesi. Parla con me!". Con ogni probabilità, quindi, i fedeli avrebbero fatto riferimento alla situazione dei cattolici all'interno della Repubblica popolare cinese. Un tema che, dopo la lettera del cardinale Zen agli altri cardinali, è tornato ai titoli dei giornali. Il Vaticano e il "drago" hanno infatti concluso un "accordo provvisorio". Lo scopo della Santa Sede è soprattutto quello di pacificare i rapporti tra la Chiesa cattolica e Pechino. Ma i tradizionalisti credono che la Chiesa di Roma abbia in qualche modo rispettato le richieste del Partito Comunista, permettendo alle autorità cinesi di poter dire le ultime novità sugli appuntamenti episcopali. E questo è solo uno degli aspetti sollevati in opposizione al patto.