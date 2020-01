Questa va in Africa per trom**re..: Il fuorionda di Striscia la Notizia da Barbara D'Urso

Dopo tre mesi di condotta di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti,tornano al timone di Striscia la Notizia. I due comici palermitani, tornati dal successo al botteghino italiano con il loro film, hanno ora sollevato il destino delle notizie satiriche di Antonio Ricci. In effetti, nelle ultime settimane, le classifiche televisive si erano leggermente abbassate, perdendo ogni sera con il concorrente diretto,. Per una settimana, i dati di Autitel sono aumentati per la rete di punta di Mediaset, tuttavia non vi sono ancora sorpassi.

Qualche giorno fa a Striscia la Notizia è stato trasmesso un rapporto molto particolare che riguarda due commentatori di Barbara D'Urso. L'uscita riguarda un episodio di Pomeriggio 5 in cui, in connessione con lo studio palatino di Roma, c'erano la contessa Patrizia De Blanck e la soubrette Flavia Vento. Mentre a Cologno Mozese era presente anche la signora Erminia, ex signora del trono di Uomini e Donne e recentemente è diventata popolare per un servizio trasmesso dal Le Iene Show e successivamente ha fissato la faccia nei programmi di Lady Cologno.

Nell'episodio in questione Patrizia De Blanck si è scagliata contro Erminia mettendo in dubbio la sua castità. Infatti, dalla spia che Striscia la Notizia è riuscita a trovare, sentiamo la contessa che, mentre parla con Flavia Vento, dice chi sa perché questa signora viaggi spesso in Africa. Ma non è finita qui, in effetti l'ex gieffina in un tono molto colorato ha detto che non possono essere sentiti come stupidi in televisione e che non crede assolutamente alle parole dell'ex signora del parterre senior. Poi è arrivato il colpo finale, che secondo lei Erminia va in Kenya per avere rapporti intimi con ragazzi colorati.