Errore umano : L'Iran ha ammesso di aver abbattuto l'aereo dell'Ukrainian Airlines

Con una confessione sensazionale dopo tre giorni di smentite, l'Iran ha riconosciuto che l'aereo ucraino è precipitato dopo essere decollato dall'aeroporto diè statoda un missile terra-aria. Ilfu scambiato per un jet americano che attaccava le basi militari, affermò il governo ayatollah, che accusò "l'avventurismo americano" della tragedia. L'Iran "si rammarica profondamente" della "grande tragedia e dell'errore imperdonabile", ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani, che ha confermato la versione fornita tre giorni fa dai servizi di intelligence americani e supportato anche dal Canada e dalla Gran Bretagna. "L'indagine interna delle forze armate ha concluso che i missili sfortunatamente lanciati per errore hanno causato lo schianto dell'aereo ucraino e la morte di 176 persone innocenti".

Rohani ha assicurato che "i responsabili di questo imperdonabile errore saranno perseguiti" dopo che le forze armate hanno ammesso di aver inavvertitamente abbattuto l'aereo ucraino provocando la morte delle 176 persone a bordo. Il leader di Teheran ha espresso le sue condoglianze per la morte di così tante "persone innocenti a causa di errori umani e colpi sbagliati" e ha accusato gli Stati Uniti di aver causato in qualche modo la tragedia con le loro minacce: "Per difenderci da possibili attacchi da parte dell'esercito americano, i militari le forze della Repubblica islamica dell'Iran erano in allerta, il che sfortunatamente ha portato a questa terribile catastrofe ". Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha anche accusato l '"avventurismo" degli Stati Uniti di provocare l'antiaerea dell'antiaereo che ha abbattuto il Boeing delle compagnie aeree ucraine scambiandolo per un caccia americano.

"L'errore umano nel momento della crisi causata dall'avventurismo americano ha portato al disastro", ha scritto Zarif su Twitter. Il ministro ha espresso "profondo rammarico, scuse e condoglianze al nostro popolo, alle famiglie di tutte le vittime e alle altre nazioni colpite". "Un giorno triste", ha concluso.