Tragedia in montagna : Alpinista 48enne precipita sul monte Resegone

Un alpinista astigiano è morto tra le montagne del Lecchese, cadendo da Resegone dopo aver affrontato la ferrata "Gamma1", una delle più tecniche. Non vedendolo tornare, gli amici chiesero aiuto e il soccorso in montagna iniziò la ricerca. Il corpo del 48enne è stato trovato sul lato Morterone. Secondo i soccorritori, è caduto per circa 300 metri, non avendo scampo, e non era ben attrezzato per il tipo di arrampicata che intendeva fare.