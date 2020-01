Benevento, Francesco Totti è il nuovo acquisto per l'assalto alla Serie A

Benevento ha un nuovo numero 10, una vita in (un altro) giallo e 250 gol in Serie A. È ..., e per annunciare che è lo stesso allenatore della Campania, Pippo Inzaghi: "Dopo una trattativa estenuante siamo riusciti per concludere! Presento il nuovo centrocampista di Benevento. È sempre bello rivederti, quante belle emozioni insieme! ". Il profilo ufficiale del club fa eco all'allenatore, con un messaggio diretto al numero 10 Viola: "Mi dispiace Nicolas, ma dobbiamo dargli quella maglia".

Dopo Simone Inzaghi, quindi, l'ex capitano della Roma è passato anche dal Mancini Park Hotel nella capitale (dove Benevento si ritira in vista della ripresa del campionato) per salutare l'ex compagno di squadra nazionale. Inzaghi e i suoi sono primi in classifica con 46 punti, +12 da Pordenone secondo e con la miglior difesa, solo 9 gol subiti. Nessuno nella storia della Serie B (nemmeno la Juventus) aveva segnato così tanti punti in 19 partite. Domenica 19 la Pisa arriverà a Vigorito, tredicesima. Ma nonostante l'annuncio di Inzaghi, Nicolas Viola continuerà a indossare la maglia numero 10.