Diletta Leotta e Paola Ferrari, gesto a sorpresa della conduttrice Rai in vista del Festival di Sanremo

Diletta Leotta è la presentatrice sportiva più hot del momento. Anche la bella siciliana di DAZN dirigerà ile nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche scatenate da alcuni colleghi in età avanzata. Qualche giorno fa, parlando della partecipazione dial Festival di Sanremo, ha dichiarato: “Sono sicura che Leotta farà molto bene. L'unico consiglio che posso darle e di non indossare un vestito come l'ultima volta, sembrava una tenda damascata."

Poi aggiunge: "A Sanremo le provocazioni devono farle i cantanti, chi conduce deve avere uno stile inattaccabiile”. Adesso con un post su Instagram la giornalista tende la mano alla giovane conduttrice, evidenziando sorprendentemente: “Ma Nooo! In Bocca al lupo a Diletta e a tutte le altre donne che saranno a a Sanremo. W il Festival delle Donne“. Nel recente passato, la Ferrari non ha mai risparmiato troppe critiche alla Dilettona Nazionale, in aumento per la sua grande bellezza e professionalità che la contraddistingue.