Antonella Clerici racconta su Instagram che fine ha fatto Natalia Estrada

Natalia Estrada è riapparsa ed è tutta "" di. Il presentatore ha quindi rivelato cosa è successo all'attrice spagnola, lontana dalla TV dal 2006. Antonellina ha voluto ringraziare Natalia in modo speciale, pubblicando sul suo profilouna foto che ritrae sua figlia Maelle mentre prende lezioni di equitazione dall'Estrada. E per commentare scrive: "Grazie #nataliaestrada che bella giornata trascorsa insieme". Cappello da cowboy, giacca casual, jeans e stivali, la showgirl spagnola è in ottima forma e trasmette la sua passione per i cavalli alla piccola Maelle. Quindi Natalia è ospite di Clerici in Piemonte, dove si trasferisce a vivere con il suo compagno Vittorio Garrone. A dire il vero, le due donne non vivono lontano. In effetti,gestisce un maneggio con suo marito, Andrea Mischianti, in provincia di Asti.

I fan non credono ai loro occhi nel rivedere l'Estrada in pubblico. Qualcuno scrive: "Bellissima questa foto dove puoi vedere Natalia". Qualcuno sottolinea come è cambiata radicalmente la vita della showgirl, che ha completamente abbandonato il mondo dello spettacolo solo per dedicarsi ai cavalli: “La bellissima passione di Maelle .. ma vogliamo parlare di Natalia Estrada? cose da matricole e meteore! ha cambiato la sua vita. " Altri condividono la scelta di Estrada, che è diventata nonna di Marlo nel 2018, per allontanarsi dai riflettori: "Ha fatto bene !! Ora vive una vita sana e felice". E qualcuno commenta: "È strano rivederla dopo così tanti anni ". Se Natalia ha preferito lasciare la TV, Clerici ha invece combattuto per la sua carriera di presentatrice dopo essere stata esclusa dalla programmazione Rai lo scorso autunno.