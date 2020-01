Firme false M5S a Palermo, 12 condanne e due assolti

12 attivisti, ex parlamentari a 5 stelle e un impiegato di tribunale sono statipresentate per la lista dei movimenti elettorali comunali del 2012. Le condanne vanno da 1 anno a 1 anno e 10 mesi. Sono accusati a vario titolo di false e violazioni della legge regionale sulle consultazioni elettorali.. Secondo il procuratore, migliaia di firme sono state copiate nel comitato del movimento per porre rimedio a un errore banale. Le firme false sarebbero quindi autenticate da un cancelliere.

A un anno e 10 mesi sono stati condannati gli ex deputati nazionali Riccardo Nuti, Giulia di Vita e Claudia Mannino, la ex collaboratrice del gruppo all'Assemblea regionale siciliana Samantha Busalacchi, Alice Pantaleone, Antonio Ferrara, Stefano Paradiso. Un anno per e sei mesi per il cancelliere Giovanni Scarpello e l'avvocato Francesco Menallo. Un anno per gli ex deputati regionali Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca e l'attivista Giuseppe Ippolito. Assolti Riccardo Ricciardi e Pietro Salvino.