Romania, 63enne italiano ucciso : Indagata la moglie 32enne

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta perrelativa alla morte di un italiano inil 30 dicembre, che è stata denunciata oggi. L'uomo di 63 anni è stato preso a calci e pugni da due ragazzi e sua, una ragazza rumena di 32 anni. L'assalto fu presumibilmente commissionato dalla donna, che stava avendo una relazione con uno dei due ragazzi di 22 anni. Per il crimine li avrebbe ricompensati con 500 euro. I pubblici ministeri romani indagano per l'omicidio volontario aggravato in concorso.

