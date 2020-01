Presidente di Confindutria Boccia: trend industria negativo, serve piano infrastrutture

La produzione industriale a novembre 2019 è positiva, ma la tendenza annuale "rimane negativa ed è il motivo per cui dobbiamo reagire". Lo ha sottolineato il, Vincenzo Boccia, a margine della firma di un accordo con Confimprese, commentando gli ultimi dati. "Rimane negativo in una chiave globale e i dati di previsione non promettono nulla di buono. Ricordiamo che siamo un paese con un'alta vocazione per le esportazioni e dobbiamo iniziare da questo", ha aggiunto.

"Una cosa importante che chiediamo da tempo è lavorare su un grande piano infrastrutturale per il paese che ha due elementi di attenzione: uno è il nodo delle risorse e l'altro è il problema temporale. Su questo dovremmo aprire una grande tabella di convergenza. Paese perché sarebbe anche una delle principali operazioni della cosiddetta politica economica anticiclica per attivare i cantieri, aumentare l'occupazione, collegare i territori e includere le persone" ha concluso Boccia.