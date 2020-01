Ostuni : Giovanna De Pasquale uccisa da un colpo di pistola, fermato il marito Francesco Semerano

Ostuni è sotto shock. La 46enneè stata uccisa a casa da un colpo di pistola che l'ha colpita al braccio e poi al petto. Suo marito,, 56 anni, è attualmente in custodia, al momento per possesso illegale di un'arma da fuoco. Il cinquantenne ha riferito alla polizia di aver colpito accidentalmente sua moglie mentre puliva la pistola illegalmente detenuta. La tragedia (incidente o omicidio) ha avuto luogo in una villa nel distretto di Malandrino, alla periferia della Città Bianca, verso le 23:00. di giovedì. Sul posto la squadra mobile della questura di Brindisi e gli agenti di polizia della stazione di polizia. Il medico legale nominato dalla Procura ha effettuato una prima ispezione esterna.