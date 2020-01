Eclissi Lunare 10 gennaio 2020, diretta e streaming dal vivo

Il primo appuntamento astronomico del 2020 sarà con un'eclissi di Luna che sarà chiaramente visibile dall'Italia venerdì 10 gennaio 2020 e durerà 4 ore. Quindi gli occhi rivolti verso il cielo ad est: l'eclissi lunare di, per raggiungere la vetta alle 20:10 e terminerà entro un paio d'ore, intorno alle 22:00. La Luna che venerdì 10 gennaio apparirà nel cielo alla sua massima luminosità, apparirà gradualmente più scura e meno luminosa del solito perché sarà oscurata dal cono d'ombra della Terra. Come spiega l'unione degli astronomi dilettanti italiani, sarà un'eclissi lunare di mezza luce e non completa. Pertanto si verificherà solo una sfocatura.

L'eclissi di Luna può essere seguita in live streaming sul sito Web del progetto Virtual Telescope. Una prima occhiata allo spettacolo del cosmo ricordando che nel 2020 ci saranno due eventi importanti con altrettante eclissi di sole, il 21 giugno e il 14 dicembre. Sfortunatamente, noi europei abbiamo potuto assistere al primo "da casa".