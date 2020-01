Marree Man, il gigantesco uomo inciso su altopiano australiano

Unamostra lo stato di buona conservazione del gigantesco geoglifo noto come, o, vicino alla città di Marree, nel nord dell'. Scoperto nel 1998 da un pilota aereo, il geoglifo, che si estende per oltre 4 km di lunghezza e il cui perimetro misura tra 15 e 28 km, raffigura un indigeno che caccia con un boomerang o con un bastone. Come riporta il settimanale, l'opera misteriosa, la cui origine e autore è sconosciuta, si stava gradualmente dissolvendo nel tempo. Secondo la NASA, nelle immagini a colori naturali raccolte nel 2013 da OLI su Landsat 8, le linee erano appena visibili.

Nel 2016 è stato quindi avviato un progetto di restauro per riportare il monumento al suo splendore originale. Il team di restauratori ha creato delle scanalature nel geoglifo arando il terreno per trattenere l'acqua in modo che la vegetazione possa attecchire. Quindi in futuro il cacciatore gigante potrebbe diventare verde. Ma l'intervento avrebbe potuto anche cancellare alcune prove che avrebbero potuto essere ricondotte all'autore.