Iva Zanicchi accusa : Perché a Sanremo vanno solo quelli di sinistra?

Iva Zanicchi dice la sua senza tritare parole e parole. Questa volta Sanremo finì nel mirino: "Perché solo la sinistra va a Sanremo? Andiamo!". La cantante ha preso la difesa di, recentemente attaccata per la sua partecipazione al Festival della canzone italiana: "Chiunque metta la politica di Rita Pavone nel mezzo fa schifo". L'attrice ha quindi preso le parti dell'ex "Gian Burrasca", che torna in gara dopo 48 anni: "Ma pensi che qualcuno con la carriera di Rita abbia bisogno di raccomandazioni politiche?". Eppure, secondo i "Democratici", questa edizione sarebbe rivolta esclusivamente ai sovrani e ai sostenitori della LegaNell'intervista rilasciata all'Adnkronos, l'ex politica ha speso parole al miele nei confronti della collega: "". E ha fatto un paragone con Ornellae Loredana: "".Zanicchi ha promesso che seguirà attentamente la 70a edizione, rivelando che è "molto vicina", anche perché è "l'unica donna ad aver vinto il Festival tre volte". Ha detto di essere piuttosto scoraggiata per un possibile invito nel contesto delle celebrazioni del settantesimo anniversario : "".La cantante ha tuttavia precisato di sentirsi fortunata: "". In effetti da una parte il libro che ha scritto ("Nata di luna buona") sta andando ""; dall'altre le trasmissioni televisive "". La Zanicchi infine ha concluso ridendo: "".