Omicidio Meredith Kercher, la festa e l'addio al nubilato di Amanda Knox

Sorridendo in abito tubino nero e rossetto rosso porpora tra amici. È così che, la 32enne di Seattle assolta nel 2014 per l'omicidio di, si è mostrata sui social network. Knox, che sposerà ila febbraio, ha pubblicato una delle foto scattate alla sua festa di addio al nubilato al ZinZanni Theater di Seattle. L'ex diha sucitato numerose polemiche la scorsa estate per aver dato il via a un crowdfunding (una raccolta fondi) per il suo matrimonio. Una collezione per rendere il suo matrimonio una festa memorabile, come ha spiegato sul sito web dedicato dove ha spiegato che con Chris avevano speso tutti i loro risparmi nel recente viaggio in Italia.

Pochi mesi prima Amanda aveva partecipato al festival Modena Criminal Justice, come testimonial del progetto Innocent, un'organizzazione che supporta le vittime di errori giudiziari. Come specificato dall'organizzazione del festival, tuttavia, il viaggio e il soggiorno sono stati rimborsati. Il crimine di Kercher risale al 1 ° novembre 2007, quando la 22enne Meredith fu trovata con la gola tagliata nella casa che condivideva con Amanda in via della Pergola, a Perugia. Amanda e il suo fidanzato Raffaele Sollecito finirono immediatamente sotto l'obiettivo del procuratore, entrambi assolti con un'ultima sentenza. L'unica persona condannata per il caso era l'ivoriano Rudy Guede, ritenuto colpevole in competizione con sconosciuti e ora in semi-libertà. Guede, che è stato condannato a 16 anni di carcere, ora lavora presso il Centro per gli studi criminologici a Viterbo.